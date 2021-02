MILANO – Simone Bastoni, difensore spezzino, si è così espresso a DAZN al termine della gara tra Spezia e Milan, vinta 2 a 0 dai padroni di casa: “Siamo stati alti e aggressivi per non farli giocare. Abbiamo fatto una partita perfetta. Abbiamo fatto una grande partita, sono contento per tutti. Se continuiamo a giocare così bene penso che ci potremo togliere delle soddisfazioni”.

SUL GOAL: “Non l’avrei mai immaginato, neanche nei sogni”.