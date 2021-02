Non solo il Milan su Belotti: le ultime

MILANO – Il contratto di Andrea Belotti, in scadenza il 30 giugno 2022, mette in allarme il Torino e, al tempo stesso, richiama l’attenzione di molte società in ottica mercato. Attualmente la trattativa fra l’attaccante classe ’93 e il club granata è in una fase di stallo. Belotti sta riflettendo bene sulla scelta da fare, poiché sa perfettamente di avere l’opportunità di approdare in una società che possa fargli giocare la Champions League e ambisca a traguardi come lo Scudetto. Tra i club interessati a lui c’è anche il Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara, la prossima estate, proveranno a prendere un attaccante da inserire nel progetto rossonero. Ibra, infatti, ha il contratto in scadenza fra quattro mesi e non ha ancora rinnovato. Il club deve quindi tutelarsi sul mercato, soprattutto qualora la squadra di Pioli centrasse la qualificazione in Champions League. Inoltre, non si può non considerare che Zlatan va verso i quarant’anni. Il Milan, per forza di cose, deve iniziare a pensare al centravanti del futuro.

Stando però a ciò che riporta calciomercato.it, sulle tracce di Belotti ci sarebbero anche l’Inter e la Roma. Quest’ultima cerca infatti un nuovo attaccante che possa prendere l’eredità di Edin Dzeko per le prossime stagioni. Belotti è comunque legatissimo al Toro per cui, a meno che non ci saranno clamorosi colpi di scena, non lascerà la società piemontese a costo zero al termine del contratto. Di conseguenza, qualora decidesse definitivamente di non rinnovare, verrebbe ceduto nella prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo il portale transfermarkt, oggi il cartellino del classe ’93 vale quaranta milioni di euro. Su Belotti, inoltre, c’è l’interesse anche di alcuni club esteri. Il suo profilo, insomma, non fa gola soltanto al Milan. Per provare a sbaragliare la concorrenza, sarà quindi fondamentale riuscire a giocare d’anticipo.