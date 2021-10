Milan, Kjaer: “Non ho dubbi sullo scudetto, siamo cresciuti”

Ha parlato ai microfoni di Sportmediaset Simon Kjaer, ecco che cosa ha detto il difensore centrale del Milan

"Noi ci crediamo al 100%, io non ho dubbi su questo. Non si vince mai senza la orze e il coraggio di avere sogni. Siamo più forti e maturi rispetto allo scorso anno e abbiamo una fame che è difficile da trovare".

"Io non gli ho salvato la vita, ho dato una mano come tutti i miei compagni di squadra. Adesso lui sta bene e questa cosa mi fa stare sereno".

"Per il rinnovo con il Milan è stata una grandissima emozione. Questa è la società con cui voglio stare per tutto il resto della mia carriera. Ho sempre avuto la mentalità che posso imparare e migliorare ogni giorno. Quando non crederò più in questa cosa, dovrò smettere di giocare".

Il danese firmato pochi giorni fa un prolungamento di contratto con il Milan fino al 2024, dopo tante voci sulla sua permanenza. Permanenza che a dire il vero non è mai stat in dubbio, soprattutto per il rendimento del calciatore, che va al di là della carta d'identità. I rossoneri e i suoi tifosi, quindi, si potranno godere ancora per diversi anni il centrale difensivo, che è ormai una garanzia della squadra di Stefano Pioli. Il nuovo accordo però non è l'unico siglato dal club meneghino con i suoi giocatori al netto della situazione Kessie. Anche Saelemaekers e Calabria hanno firmato con il Diavolo, che adesso lavora ai nuovi accordi con Bennacer, Leao e Theo Hernandez.