Dalla Spagna – Milan pronti 30 milioni per il nuovo centrocampista

MILANO – Il Milan sembra aver raggiunto la qualificazione in Champions per la prossima stagione centrando l’obiettivo stagionale prefissato. La prossima stagione, dunque, i rossoneri di Stefano Pioli giocheranno nell’Europa che conta, ovvero quella che porta alle società importantissimi ricavi da destinare sia per il mercato sia per il bilancio.

Maldini e Massara, in queste ore, stanno lavorando su come investire il soldi della Champions. Investimenti che serviranno a rinforzare la rosa, dove serve un centrocampista visto che il riscatto di Soualiho Meité dal Torino è ancora in dubbio. La mediana, infatti, è il reparto che ha subìto più assenze tra infortuni e Covid. Per questo il duo mercato è al lavoro per regalare a Pioli l’innesto che gli serve.

Milan, c’è l’offerta per il centrocampista

Maldini e Massara stanno studiando i profili di molti giocatori sparsi per l’Europa. Ma nelle ultime ore per il centrocampo ci sarebbe un nome che attira molto: Joan Jordan del Siviglia. A riportare la notizia è il portale spagnolo Fichajes.net. Il giocatore spagnolo classe ’94 è molto apprezzato dal duo mercato rossonero soprattutto a seguito della stagione che sta disputando agli ordini di Lopetegui.

Sotto la gestione dell’ex c.t. della Spagna Jordan ha giocato sia da mezzala che da mediano in un centrocampo a due, mettendo a referto 2 gol, 7 assist in 37 presenze. Numeri importanti tanto che l‘allenatore degli andalusi avrebbe chiesto a Monchi di rifiutare ogni offerta perché considera il classe ’94 uno dei punti fermi della sua formazione.

Il Milan sarebbe disposto ad offrire 30 milioni al Siviglia per l’ex Espanyol per regalare a Stefano Pioli una valida alternativa alla coppia titolare composta da Franck Kessié e Bennacer. Le decisioni finali spetteranno però sia al club lusitano che valuterà le offerte che riceverà sia al giocatore, conscio che al Milan o altrove, potrebbe non essere un giocatore titolare.