Buona anche la seconda per i ragazzi di mister Pioli: goleada al Modena

Buona anche la seconda amichevole per il Milan, che stravince contro il Modena e continua l'avvicinamento al campionato.

Seconda vittoria in altrettante amichevoli per il Milan, che dopo aver battuto 6-0 il Pro Sesto mette a referto un netto 5-0 contro il Modena. Una partita dai due volti, tra primo e secondo tempo, dove sicuramente i tantissimi cambi messi in atto da Stefano Pioli hanno inciso sul match. Pratica sbrigata già nei primi 10 minuti di partita, dove i rossoneri erano già in vantaggio 3-0, prima di gestire il match e continuare a provare soluzioni tattiche. Molto bene il secondo esordio di Brahim Diaz, il primo con la maglia numero 10, con la rete che ha sbloccato il match dopo soli due minuti. In gol anche Leao, Tomori, Krunic e Theo Hernandez.