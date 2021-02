Saponara: “L’esperienza al Milan? Non ero pronto per quel salto”

MILANO – Sabato scorso, nella sfida andata in scena allo stadio Alberto Picco fra Spezia e Milan, Riccardo Saponara ha affrontato il suo passato, sfiorando anche il classico gol dell’ex, negatogli da un intervento prodigioso di Gigio Donnarumma. Il centrocampista classe ’91, oggi in forza proprio alla squadra ligure, ha vestito la maglia rossonera dall’estate del 2013 all’inverno del 2015. Un’esperienza, però, non particolarmente fortunata, anche a causa di numerosi problemi fisici, come testimoniano le sole otto presenze totalizzate in campionato. Lo stesso Saponara ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano La Nazione.

LE SUE PAROLE – “Sono rimasto un ragazzo con gli stessi valori che avevo a ventuno anni. E’ evidente che oggi posso condurre una vita che non sarebbe stata possibile se non fossi arrivato così in alto. Le belle cose della vita sono venute grazie a questa opportunità. E’ anche vero, però, che all’epoca quel balzo in avanti mi spaventò molto, piuttosto che essermi d’aiuto: non ero pronto per il grande salto in un club come il Milan. Non avevo ancora il carattere per impormi in un contesto così grande e prestigioso”.

CAPACITA’ DI RIALZARSI – “Di periodi poco brillanti ne ho vissuti nel corso della mia carriera, ma penso di aver sempre avuto la capacità di rialzarmi e imparare qualcosa dalle esperienze negative. Ciò mi ha fatto crescere, rendendomi un uomo migliore e più forte”.

SULL’ARRIVO A LA SPEZIA – “Purtroppo, a causa della pandemia in corso, ho conosciuto poco gli spezzini. Della città però ho subito avuto una bella impressione, anche se non ho ancora avuto modo di girarla molto. Vivo in centro, sono arrivato da poco ma già mi trovo bene. Di sicuro metterò a disposizione di questa gente le mie qualità, sia calcistiche che umane”.