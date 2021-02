Calciomercato Milan – Bomba in Spagna su Donnarumma: “Ha già deciso, e Raiola…”

MILANO – Archiviare la sconfitta contro lo Spezia e ripartire. Questo è l’obiettivo del Milan, che nei prossimi giorni disputerà due partite importantissime. Giovedì ci sarà infatti l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa, mentre domenica andrà in scena a San Siro la stracittadina ad alta quota con i cugini nerazzurri. Derby fondamentale in ottica Scudetto. Al tempo stesso, però, la società rossonera deve risolvere alcune situazioni delicate al di fuori del campo. Ci sono, infatti, tre giocatori i cui contratti, in scadenza il prossimo giugno, non sono ancora stati rinnovati. Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic.

Per quanto riguarda il portiere classe ’99, dalla Spagna giungono indiscrezioni tutt’altro che confortanti. Secondo quel che riferisce Todofichajes.com, Donnarumma e il suo agente, Mino Raiola, avrebbero rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Milan. Sembra quindi farsi sempre più in salita la strada verso l’accordo. E il tempo comincia a scarseggiare. La distanza fra domanda e offerta è ancora piuttosto ampia. Gigio e il suo procuratore spingono infatti per un nuovo contratto di tre anni, a 10 milioni netti a stagione. Il Milan, dal canto suo, vorrebbe prolungare l’accordo di cinque stagioni, proponendo un ingaggio da 7.5 milioni. Un aumento, quindi, di un milione e mezzo rispetto allo stipendio attuale.

Donnarumma è indubbiamente uno dei pilastri di questo Milan. Le sue prestazioni sono state sinora determinanti per permettere alla squadra di Stefano Pioli di raccogliere quarantanove punti in ventidue giornate di campionato. La società meneghina vuole ovviamente tenerlo, ma deve fare i conti anche con l’aspetto finanziario. Soprattutto in un periodo in cui il Covid ha messo in grande difficoltà economica tutti i club. Inoltre, sempre secondo todofichajes.com, Raiola avrebbe anche allacciato dei contatti con il Paris Saint-Germain, in cerca di un estremo difensore per la prossima stagione. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<