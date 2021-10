Milan, altro allarme rinnovo: attenzione a Romagnoli

Un altro nodo da sciogliere per la dirigenza rossonera. Non è stata avviata alcuna trattativa per il rinnovo di Romagnoli, andrà via?

Redazione Il Milanista

Oltre il già chiacchieratissimorinnovo di Kessie, c'è un'altra trattativa in casa rossonera che sembra andare incontro a qualche problema. Quella con Alessio Romagnoli, il capitano del Milan. Il Milan negli ultimi tempi si sta muovendo molto bene in difesa, dopo il colpaccio Tomori, la dirigenza sembra interessata ad un altro centrale giovane. La testa online tedesca Weltfussball.com ha infatti rilasciato delle indiscrezioni su di un'interesse dei rossoneri per Dan-Axel Zagadou, 22enne difensore francese in forza al Borussia Dortmund.

Sempre meno spazi per Romagnoli

L'inserimento di un altro giovane difensore come Zagadou, o comunque l'acquisto di qualcuno del suo calibro, renderebbe ancora più striminzito lo spazio per Romagnoli. Il difensore romano classe '95 era riuscito a tornare brevemente titolare grazie all'infortunio di Kjaer, tornando però in panchina col suo rientro. Il contratto del giocatore scadrà nel giugno 2022 e il rinnovo non è ancora arrivato. Su Sky, Gianluca Di Marzio è intervenuto sul caso Romagnoli

Una trattativa mai decollata

Lo scorso pomeriggio, Di Marzio, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24. Il giornalista ed esperto di mercato ha condotto un'analisi dei rinnovi di contratto di diversi capitani della Seria A. In questa lista non poteva mancare proprio il capitano dei rossoneri. Questo il commento di Gianluca Di Marzio: "Ci eravamo dimenticati di Romagnoli, capitano del Milan anche se non più titolare, ma ultimamente sta giocando. Credo che non sia mai decollata una trattativa".

Insomma sembra proprio che la società non abbia voluto intavolare alcuna discussione con Romagnoli, fatto che sembra presagire un futuro addio del capitano del Milan. Negli ultimi giorni si è infatti fatta largo una pista legata alla Juventus di Max Allegri. La Vecchi signora sembrerebbe interessata al giocatore per rinforzare il proprio comparto difensivo, sopratutto. perché sarebbe un buon acquisto a parametro zero. Il romano potrebbe rinforzare il reparto arretrato bianconero, un tempo loro punto di forza, ma che quest'anno non sta girando bene, sarebbe anche un ottimo acquisto per ringiovanire la loro rosa.