Si attendono novità per riavere il pubblico negli stadi: la situazione

La questione del pubblico negli stadi è uno dei temi più dibattuti nelle ultime settimane nei discorsi tra governo e club.

Redazione Il Milanista

Uno dei tanti e importanti danni che ha portato la pandemia legata al Coronavirus è sicuramente legato alla mancata presenza del pubblico negli stadi. Un'assenza che ha influito sia sullo spettacolo offerto dal calcio, che nel silenzio totale è totalmente diverso, sia sulle casse delle società. Perdite stimate per decine di milioni di euro, mancati introiti che hanno contribuito a portare in crisi un sistema che era già sull'orlo del baratro.

Per questo motivo tutte le società stanno spingendo con il governo, con il Premier Draghi e i ministri competenti per riavere, almeno parzialmente, il pubblico negli stadi già dal 22 agosto, data della prima giornata di campionato. Sulla vicenda si è espressa il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali in un intervento rilasciato all'ANSA.

Le parole della Vezzali

"Saranno la cabina di regia di palazzo Chigi e le indicazioni che giungeranno dal CTS a dettare i tempi e le modalità per la riapertura al pubblico, in piena sicurezza, degli impianti sportivi. Ad oggi, pertanto, parlare di percentuali, green pass o altre ipotesi, rappresenta un puro esercizio di retorica che non rispetta, soprattutto, tifosi ed appassionati. Già da tempo stiamo approfondendo la tematica con il Ministero della Salute per essere pronti a recepire le direttive e dunque dare risposte pronte alle tante richieste giunte e che riguardano non solo i campionati di calcio, basket, volley e rugby, ma anche grandi eventi sportivi quali, ad esempio, il Gran Premio di Formula Uno di Monza, la tappa di Misano del circuito internazionale di MotoGP e l'Open d'Italia di golf".

Una situazione ormai sempre più difficile da gestire e da affrontare. Bisogna tener conto delle esigenze delle società, ma allo stesso tempo è necessario considerare i pareri degli scienziati. C'è chi spinge per un'apertura del 25%, chi invece vorrebbe partire fin da subito con la metà del pubblico. Questione che dovrà necessariamente essere valutata tra poche settimane, dato che manca poco più di un mese all'inizio della Serie A. Rimanendo in tema mercato, ci sarebbero importanti aggiornamenti sulle trattative più calde in casa rossonera: la nuova raffica<<<