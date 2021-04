Serie A, riapertura stadi: le parole di Gravina, presidente Figc

Torna a parlare Gabriele Gravina, il presidente della Figc. Ecco che cosa ha detto sulla possibile riapertura degli stadi

MILANO - Riaprono gli stadi al pubblico? Non è ancora ufficiale, ma la strada sembra essere questa. La notizia è arrivata nella serata di ieri, rilanciata dall'agenzia Ansa , che aveva riportato: "Dal 1° Maggio, tornerà il pubblico negli stadi in Zona Gialla. 1000 spettatori all'aperto, 500 al chiuso. In zona gialla da sabato 1 maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori ed al chiuso fino ad un massimo di 500 per tutti gli eventi sportivi agonistici e riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP".

Notizia che ovviamente aveva fatto subito il 'giro del web', finendo sulla bocca di tutti. Notizia che aveva catalizzato le attenzioni dei tifosi e non, che arriva dopo la scelta di riaprire lo stadio Olimpico di Roma, a un numero contingentato di persone, per i prossimi Europei di calcio. Le tre partite della Nazionale di Mancini, infatti, si giocheranno nella capitale. E per 18.000 persone ci sarà la possibilità di seguire le gare dagli spalti. In serata però è arrivata una rettifica sulle indiscrezioni dell'Ansa. E' stato Il Sottosegretario alla SaluteAndrea Costa, che a Sky Sport ha fatto chiarezza: "Riflesisoni in corso pubblico stadi, nulla di ufficiale per il primo maggio".