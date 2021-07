Ziyech come Tomori? L’idea di Maldini per portarlo a Milano

Si scalda la pista Ziyech, uno dei principali obiettivi del Milan per la trequarti, la dirigenza sta studiando la proposta da fare al Chelsea.

Redazione Il Milanista

La ricerca del trequartista sta tenendo la dirigenza del Milan abbastanza impegnata. L'addio di Hakan Calhanoglu ha liberato un posto importante nella trequarti rossonera, e sarà necessario rimpiazzarlo con un nome altrettanto importante. Sono tanti i nomi accostati ai rossoneri nelle ultime settimane, tra profili di alto livello e giovani in rampa di lancio.

Per la trequarti nel frattempo è in definizione la trattativa che riporterà a Milano Brahim Diaz. L'accordo con il Real Madrid è stato trovato per un prestito con diritto di riscatto a circa 22 milioni. Nell'accordo è stato inserito anche un diritto di controriscatto per i Blancos a circa 27 milioni di euro. Il Real infatti non è sicuro di privarsi in maniera definitiva del talento spagnolo, ma il Milan vuole comunque puntare fortemente su di lui.

Con il Real Madrid nei discorsi si è parlato anche di Luka Jovic, come alternativa in caso di mancato arrivo di Giroud, e di Odriozola, qualora non si dovesse riuscire nella conferma di Diogo Dalot. Soprattutto, con la dirigenza madrilena, si è sondato il terreno per Isco, uno degli obiettivi principali per la trequarti.

Si guarda in casa Chelsea

Non si ferma intanto l'asse Milano-Londra. Dopo il riscatto di Fikayo Tomori, sono altri i contatti avviati tra le due società. Due giocatori su tutti nel mirino, Bakayoko e Ziyech, ma se per il primo se ne riparlerà a fine mercato, per il secondo il Milan vorrebbe tentare l'affondo. Il fantasista marocchino ha rotto con Thomas Tuchel e lascerà Londra in questa sessione di calciomercato. L'ostacolo è rappresentato dai costi. Il cartellino dell'ex Ajax solo 12 mesi fa i campioni d'Europa lo hanno pagato 40 milioni, e anche lo stipendio da circa 7 milioni non aiuta il Milan. La dirigenza rossonera potrebbe proporre ai Blues una trattativa sulla scia di quanto fatto con Tomori, ossia un prestito con diritto di riscatto già fissato in anticipo a cifre importanti.