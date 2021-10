Porto-Milan | Pioli: “Niente alibi, abbiamo giocato male”

Al termine di Porto-Milan, Stefano Pioli si è presentato davanti alle telecamere di sportmediaset, ecco che cosa ha detto

Arriva un'altra sconfitta in Champions League per il Milan si Stefano Pioli vince il Porto, in casa, 1-0 che condanna i rossoneri, all'ultimo posto in classifica, fermo a quota 0 e con le speranze di passaggio del turno ridotte al lumicino a questo punto. Zero punti in tre partite, ma quella con i Dragones è la gara più brutta in Europa a parte del Diavolo, che non ha fatto per riuscire a strappare i tre punti e il tecnico del club meneghino non cerca alcun alibi, anche se la rete dei padroni di casa è viziata da un netto fallo su Ismael Bennacer. Ecco che cosa ha detto a fine partita Stefano Pioli, ai microfoni di Sportmediaset.