Pioli: “Il Milan questa sera non ha giocato al suo livello”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo Porto-Milan, ecco che cosa ha detto il tecnico rossonero

Redazione Il Milanista

Parla anche nella conferenza stampa post-partita Stefano Pioli. Il suo Milan esce sconfitto dalla gara di Champions League contro il Porto di Sergio Conceiçao. Un uno a zero che pesa tantissimo per i rossoneri, che restano fermi a 0 punti in classifica, nel Gruppo B e le speranze qualificazione, diminuiscono drasticamente. Eco che cosa ha detto il tecnico del Diavolo.

Sulla sconfitta e da cosa è dipesa.

"Abbiamo fatto troppo poco per metterli in difficoltà. Troppo imprecisi, siamo stati meno compatti del solito e il Porto ha vinto meritatamente. Noi non abbiamo quello che sappiamo fare e che di solito facciamo. Conoscevamo le qualità nei nostri avversari. Quando scendi di livello, in queste condizioni poi paghi caro".

Sul ritmo più basso e le condizioni del Milan.

"Oggi è venuta meno la prestazione. E' chiaro che vi vuole il suo tempo per far tornare i giocatori in condizione ottimale. Negli undici eravamo competitivi questa sera, però abbiamo fatto davvero troppi errori questa sera, non era la nostra serata".

Sulla prova offerta da Leao.

"E' il collettivo che mette in risalto i singoli. Rafa è stato l'unico a strappare e a cercare di fare qualcosa. Non guardiamo ai singoli. Oggi abbiamo giocato con meno qualità rispetto al solito, il Porto ha fatto meglio e di più di noi".