Pioli: “Leao? Deve rimanere tranquillo, il gol arriverà”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa odierna, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato anche di Rafael Leao, autore di prestazioni evanescenti nelle ultime settimane: “Devo sempre proteggere i miei giocatori, soprattutto quando vedo da parte loro il sacrificio e il duro lavoro. Questi aspetti li riscontro in tutti, anche in Rafa. L’anno scorso mancava nel saper stare dentro la partita con più continuità, su questo però è migliorato. Pretendo tanto da lui, perché ha tanto talento. Sta lavorando bene per la squadra, deve continuare così e deve restare tranquillo, il gol arriverà. Deve migliorare anche nel riconoscere i tempi di gioco: a volte spreca energie scattando quando i compagni non lo possono servire. E’ importante, tuttavia, che rimanga sereno”.

SU MEITE – “E’ cresciuto tanto, arrivava da un modo di giocare completamente diverso, quindi ha attraversato un’inevitabile fase di ambientamento. All’inizio giocava ad un ritmo inferiore rispetto a quello dei compagni, ma sta migliorando parecchio. E’ stato molto bravo ad inserirsi nel gruppo, ha fatto delle prestazioni molto positive, giocando con ritmo, intensità e anche qualità. Sta bene e deve continuare così”.

SU SAELEMAEKERS E CASTILLEJO – “A Verona hanno fatto entrambi una buona prestazione. Tutti e due danno un bel contributo alla squadra, ma sanno che possono fare ancora meglio. Siamo concentrati su quello che c’è da fare, piuttosto su ciò che non siamo riusciti a fare in qualche occasione”.

SU KESSIE – “I meriti della stagione strepitosa che sta disputando sono tutti suoi. La sua applicazione quotidiana è incredibili. E’ mentalmente molto forte, sempre pronto ad aiutare i compagni, a fare e a dire la cosa giusta. Con le qualità che ha può giocare ovunque, adesso può fare tutto. La sua presenza è fondamentale per tutto il gruppo, ma ha l’età per crescere ancora, perché è giovane. Sta diventando un giocatore davvero molto importante”.