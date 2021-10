Milan, Pioli si affida a Kalulu sulla fascia mancina?

Si avvicina Milan-Torino, partita che si giocherà questa sera, e Pioli è alle prese coni dubbi di formazione. Il più grande è a sinistra

Redazione Il Milanista

Si avvicina Milan-Torino e Stefano Pioli non ha ancora fatto le sue scelte. Resta qualche dubbio di formazione, nonostante le assenze, un tratto caratteristico di questa stagione, finora. Recuperato Theo Hernandez, guarito dal Covid e convocato per la sfida di San Siro, assente invece Brahim Diaz, anche lui tornato negativo, ma senza allenamento con il resto del gruppo nelle gambe. L'appuntamento con lo spagnolo è rimandato alla gara dopo i granata. Ci sarà anche kessie, dopo le assenze con il Porto per squalifica e con il Bologna per motivi fisici.

Occasione per Kalulu

Restano comunque qualche dubbio, ma non in porta con Tatarusanu confermato ancora una volta tra i pali. In difesa invece saranno mischiate le carte, Kjaer va verso un esclusione, una scelta figlia dei tanti impegni in pochi giorni e della possibilità di poter schierare Romagnoli accanto a Tomori. Sulle fasce la situazione è completamente differente, questo perché le alternative sono davvero poche. Ballo-Touré non ci sarà, una contusione ferma il terzino e con Theo Hernandez non la meglio della condizione fisica, Pioli potrebbe affidarsi a Kalulu sulla fascia mancina come accaduto in Champions League, contro il Porto.

Pioli tra dubbi e certezze di formazione

in mezzo al campo ci sarà Kessie appare scontato, mentre Tonali e Bennacer sono in ballottaggio per partire dal primo minuto. Mentre sulla trequarti 'il trio' dovrebbe essere Saelemaekers, Krunic e Leao. In attacco tocca a Giroud, con Ibra in panchina dopo i 90' con il Bologna. resta quindi qualche dubbio, uno in difesa e uno a centrocampo, in attesa di poter tornare a fare affidamento sui giocatori che nell'ultimo periodo si sono fermati tra infortuni e Covid. Intanto però c'è da superare l'ostacolo Torino, una squadra che fa del pressing e del gioco fisico uno dei sui marchi d fabbrica, come l'Hellas Verona.