Milan, i convocati di Stefano Pioli per la gara con il Torino

Torna in campo il Milan, torna in campo questa sera contro il Torino di Ivan Juric. Ecco i convocati di Stefano Pioli per la gara

Redazione Il Milanista

Archiviata la vittoria di Bologna i rossoneri tornano in campo, perché il campionato non si ferma: per la 10° giornata di Serie A c'è, il turno infrasettimanale e a San Siro arrivano gli uomini di Ivan Juric.Milan-Torino, match valido per la decima giornata di Serie A va in scena questa sera a San Siro alle ore 20:45 e sarà visibile dai tifosi su DAZN. Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, Stefano Pioli dovrebbe affidarsi ancora una volta a Tatarusanu tra i pali e non Mirante, che a questo punto dovrebbe accontentarsi di essere il terzo portiere della squadra rossonera.

Le altre scelte di Pioli

Nonostante i pochissimi giorni tra la gara con il Bologna e quella con il Torino, dovrebbe esseri poco turnover per il club meneghino. Il tecnico rossonero infatti non dovrebbe rinunciare a Calabria sulla fascia destra, mentre dall'altro lato del campo spazio a Theo Hernandez. Il francese è tornato in squadra, negativo al Covid-19, dopo gli ultimi giorni passati in quarantena. E l'assenza di Ballo-Touré per un trauma contusivo lo rilancia da titolare. Turno di riposo per Kjaer, al suo posto Romagnoli farò coppia con Tomori. Torna Kessie, anche lui indisponibile nelle ultime gare e dovrebbe venir rilanciato dal primo minuto, insieme a Tonali. Bannacer verso la panchina nonostante l'ottima prova contro i rossoblù. Lo stop di Castillejo e l'indisponibilità di Florenzi e Junior Messias, riconsegnano una maglia da titolare a Saelemaekers sulla destra, mentre a sinistra Leao non è mai stato in discussione. Ci sarà ancora Krunic da trequartista centrale, Brahim Diaz infatti non è stato convocato. In attacco Giroud.

Ecco la lista dei convocati di Stefano Pioli

Tornano Pellegri e Theo Hernandez dopo le assenze negli ultimi impegni del Milan. Ancora assenti Rebic e Brahim Diaz.

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.