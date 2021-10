Milan, Petter Landen:”Ibra riesce a stupire sempre”

Il giornalista sportivo svedese, Petter Landen, ha detto la sua su Ibra e la sua carriera apparentemente infinita

Ai microfoni di Milan News, il giornalista, ha analizzato la capacità di Ibra di resta su altissimi livelli malgrado l'età. Queste le sue parole:"La capacità di Zlatan di reinventarsi non smette mai di stupirmi. Anche se sta invecchiando, riesce comunque ad affidarsi al suo fisico. È veramente intelligente, si mette nelle giuste posizioni in campo e sa sempre come segnare. Quindi penso che sarà ancora in grado di fare la differenza nelle partite che sarà in grado di giocare".