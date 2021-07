Milan, Luis Alberto difficile ma non impossibile. Il retroscena di mercato

Lo spagnolo è diventato un caso per la Lazio e il Milan potrebbe pensare lui, ma trattare con Lotito non sarà semplice

E' il nuovo caso in casa Lazio. Luis Alberto non si è presentato per la partenza del ritiro di Auronzo di Cadore, agli ordini di mister Maurizio Sarri. Un assenza che ha fatto e fa tantissimo rumore. Anche perché lo spagnolo era 'il figlioccio' di Simone Inzaghi, adesso all'Inter e se i nerazzurri avessero un'altra situazione economica rispetto a quella attuale allora il tecnico nerazzurro lo avrebbe messo in cima alla sua lista dei desideri. Invece ha accolto Hakan Calhanoglu dal Milan . I rossoneri di conseguenza cercano un giocatore in quella zona del campo.

Tornando alle questioni di casa Lazio però l'assenza del numero 10 è data da due possibili fattori, come riporta Il Messaggero. La prima è legata ovviamente alla possibilità di una cessione, magari la voglia di tornare in Spagna. Un ambizione si, forse un capriccio perché Luis Alberto non è nuovo a comportamenti di questo tipo. In ogni caso però il calciatore ha sempre manifestato 'nostalgia di casa'. La Lazio lo valuta tantissimo 45 milioni di euro, perché il Liverpool vanta una percentuale del 30% sulla futura rivendita del fantasista, inoltre lo spagnolo ha rinnovato fino al 2025 a ottobre scorso. Al Milan piace non è un segreto, sarebbe perfetto per colmare la lacuna lasciata da Calhanoglu. Il secondo fattore invece è legato alla possibilità di un nuovo rinnovo contrattuale con adeguamento economico.