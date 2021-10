Milan, tutti i numeri della vittoria casalinga con il Torino

Vince il MIlan di Stefano Pioli vince anche contro il Torino di Ivan Juric. Ecco tutti i numeri della gara di San Siro

Un'altra vittoria per il Milan, in casa, contro il Torino. Una vittoria che lancia i rossoneri al primo posto in classifica, a più 3 dal Napoli di Spalletti, in attesa che gli azzurri scendano in campo per la gara con il Bologna, del turno infrasettimanale della 10a giornata di Serie A. A San Siro contro i granata basta la zampata di Olivier Giroud al 14' dl primo tempo, per regolare i conti, poi il Diavolo opta per la gestione della gara, cercando anche di non sprecare energie in vista dei prossimi incontri. Intanto però il Milan archivia un'altra pratica con i 3 punti, continuando la cavalcata in campionato.