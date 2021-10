Ecco tutti i numeri e le statistiche di Bologna-Milan

Vince il Milan contro il Bologna e si prende la testa della classifica, in attesa di Roma-Napoli. Ecco i numeri del match del Dall'Ara

Sei goal, due espulsioni e tanti colpi di scena. Il Milan vince a Bologna contro i rossoblù in una gara sofferta per i rossoneri, che prima vanno in vantaggio e poi si fanno recuperare due reti nella seconda frazione di gioco. Il Diavolo, però, è ora primo in classifica in attesa di Roma-Napoli, uno dei due big match di giornata. Tante anche le statistiche e le curiosità prodotte dal 4-2 colto dai rossoneri allo Stadio Dall'Ara, contro gli uomini di Mihajlovic: ecco tutti i numeri della partita.

Bologna-Milan: i numeri e le statistiche

Tratto dal sito ufficiale del club meneghino:

Il Milan ha vinto otto delle prime nove gare in una stagione di Serie A per la seconda volta nella sua storia: in precedenza, i rossoneri ci erano riusciti solamente nel 1954/55.

Il Milan ha eguagliato il suo record di successi in trasferta in un singolo anno solare in Serie A: 14, come nel 1964.

Ismaël Bennacer ha segnato due gol in Serie A, entrambi contro il Bologna: il primo era arrivato nel luglio 2020.

Con due gol in sette partite Davide Calabria ha già eguagliato le reti segnate in 32 gare nell'intera Serie A 2020/21.

Zlatan Ibrahimović è diventato il quarto marcatore più anziano nella storia della Serie A (40 anni e 20 giorni). Prima di oggi erano stati solo tre i calciatori in gol con almeno 40 anni nel massimo campionato italiano: Costacurta, Piola e Vierchowod.

L'attaccante svedese è diventato anche il secondo giocatore capace di servire un assist in Serie A a 40 anni di età negli ultimi 16 anni: il primo era stato Francesco Totti nel 2017.

Presenza numero 150 nei cinque grandi campionati europei per Ciprian Tătăruşanu: 84 di queste sono arrivate in Serie A.

Quella del Dall'Ara è stata la 100° panchina di Stefano Pioli da allenatore del Milan. Sono 56 i successi ottenuti, esattamente quanti ne aveva registrati Massimiliano Allegri dopo lo stesso numero di panchine con i rossoneri.