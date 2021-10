TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dalla sfida contro il Bologna

Il Milan batte il Bologna 4-2 e torna momentaneamente primo in classifica. Partita pazza al Dall'Ara fra rimonta ed espulsioni.

Redazione Il Milanista

Il Milan vince ancora e lo fa ancora una volta dopo una partita difficile. Sfida che i rossoneri si sono complicati da soli, ma alla fine sono stati bravi a portare a casa per come si era messa. Tre punti conquistati e testa della classifica raggiunta ancora una volta, in attesa del Napoli. Vediamo chi sale e chi scende dalla sfida del Dall'Ara.

FLOP - Difficile individuare un unico flop nel Milan per il tipo di partita, completamente a due facce, che è stata. Nel primo tempo ottima prestazione degli 11 di Pioli, poi esce Tonali e il Milan si sfalda. Fra i peggiori due nomi su tutti si possono sottolineare: SimonKjaer, che si fa trovare in posizione sbagliata in occasione del gol del pareggio del Bologna, tenendo in gioco Musa Barrow; e AlexisSaelemaekers che entra buttato nella mischia da Pioli per dare vivacità, ma non riesce affatto nel suo intento. In terza e ultima analisi, vero che segna e sblocca la partita, ma pesa troppo la completa assenza nel secondo tempo da parte di RafaelLeao.

TOP - Sul top di giornata invece non c'è dubbio: si tratta di IsmaelBennacer. L'algerino disputa una partita attenta nel primo tempo e non ha colpe particolari in occasione del ritorno in partita da parte del Bologna. Il premio di top di giornata gli va conferito però per aver risolto una partita che si era incredibilmente complicata. Bellissimo infatti il gol del 3-2 che concede al Milan 3 punti importantissimi in ottica scudetto.