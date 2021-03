Calciomercato Milan, Maldini è scatenato: “Ecco chi sta puntando!”

MILANO – Come più volte vi abbiamo raccontato nel corso delle ultime settimane, il prossimo calciomercato del Milan potrebbe riservare parecchie sorprese. Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero già lavorando su tanti fronti diversi per consegnare a Pioli una rosa ancor più forte e competitiva in vista della prossima stagione. Sul taccuino della dirigenza rossonera, come vedremo più avanti, sono infatti finiti tanti nomi importanti e anche qualche grossa novità. Ma intanto soffermiamoci su quanto ha riferito il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb. Il giornalista infatti ha fatto il punto su una serie di obiettivi di mercato del Milan e su alcune delle prossime mosse del Diavolo.

Nomi caldi

Come riferisce Ceccarini, i rossoneri starebbero già spingendo forte sull’acceleratore in vista del mercato estivo. Una delle priorità è il riscatto di Fikayo Tomori, per il quale il Milan sarebbe in contatto continuo con il Chelsea. L’intenzione di Maldini e Massara sarebbe quella di abbassare le pretese economiche dei Blues o per lo meno tentare di strappare un altro prestito per un’ulteriore stagione. Rossoneri quindi molto impegnati sul fronte Tomori, ma attenti anche ad altri giocatori per altri reparti. Come ad esempio quello della trequarti. “Oltre a Thauvin e Ikoné, il club rossonero è in pressing anche su Otavio, centrocampista del Porto che a giugno si svincolerà“, scrive l’esperto di mercato, che sottolinea anche come il Milan avrebbe accelerato molto negli ultimi tempi per il trequartista brasiliano. Occhio poi al reparto avanzato.

Colpo in attacco

Sappiamo bene che il Diavolo vorrebbe aggiungere alla propria rosa un nuovo centravanti prolifico e magari anche relativamente giovane. Ceccarini rilancia il nome del forte attaccante del Celtic Odsonne Edouard. Classe '97, con un gran fisico e un ottimo fiuto del gol, con buona esperienza internazionale ma con ancora ampi margini di crescita, Edouard sarebbe il colpo perfetto per le esigenze del Milan. Maldini lo ha cercato già lo scorso gennaio e in estate potrebbe tornare alla carica per lui, anche se la concorrenza da battere è tanta.