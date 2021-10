Nagelsmann positivo al Covid, rientra in Germania in aeroambulanza

Lo comunica ufficialmente il Bayern di Monaco, il suo allenatore è positivo al Covid, nonostante il vaccino. Ecco la nota del club

Assente nella serata di Champions in Portogallo, contro il Benfica, Julian Nagelsmann a causa di qualche linea di febbre. Nonostante questo però il suo Bayern Monaco realizza un'altra goleada europea, impressionando ancora una volta. Quattro goal ieri sera rifilarti a Otamendi e compagni, 5 alla Dinamo di Kiev di Mircea Lucescu e 3 al Barcelona all'esordio nella competizione per i bavaresi, che continuano a far paura e si candidano per un posto nella finale di maggio. Eppure non ci sono solo buone notizie per il club tedesco. Julian Nagelsmann, infatti, è positivo al Covid-19, nonostante fosse vaccinato. Lo ha comunicato la società con un nuovo comunicato ufficiale.