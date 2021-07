Montella: “Maldini, gran lavoro. Difficile vedere Ibra e Giroud insieme”

L'ex allenatore del Milan Vincenzo Montella ha parlato dei rossoneri e delle altre big del campionato in vista della prossima stagione.

"Mancini simbolo azzurro? Giustissimo. È partito da zero e ha proposto un calcio propositivo, ci è riuscito attraverso un percorso e creando un gruppo unito: è difficile farlo nei club, figuriamoci in nazionale. E’ lui il fuoriclasse dell’Italia. Donnarumma è un portiere stratosferico, con una maturità incredibile per la sua età. E’ una soddisfazione per me averlo accompagnato in una fase della crescita. Oggi vale come un centravanti da 25 gol: il Milan ha preso un bravo portiere ma Gigio sarà il più forte per i prossimi dieci anni".