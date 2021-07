Maldini: “Dispiace per Donnarumma, ma abbiamo un grande portiere”

Il dirigente rossonero ha commentato ancora una volta l'addio del numero uno della Nazionale, nuovo portiere del PSG.

Gianluigi Donnarumma è ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Il club francese ha comunicato l'arrivo del numero uno della Nazionale italiana campione d'Europa, che ha firmato con i parigini un contratto di cinque anni. Un addio sicuramente doloroso per il Milan , che ha perso un patrimonio frutto del settore giovanile e soprattutto lo ha perso a parametro zero. Un addio che ha fatto molto rumore soprattutto tra i tifosi, che non hanno condiviso la scelta di Donnarumma di lasciare il Diavolo.

Si va avanti per le proprie scelte, nonostante il rammarico, come affermato da Paolo Maldini ai microfoni di DAZN a margine della presentazione dei calendari per la prossima Serie A. Queste le parole del dirigente rossonero: "È una perdita importante per noi anche se abbiamo acquistato un grandissimo portiere. È un ragazzo che nasce nel nostro vivaio e vedere quello che ha fatto nel Milan, il fatto che la storia si interrompa fa un po' male. È giusto pensare al passato ma il futuro affascina di più".