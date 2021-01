Milanello, il report odierno

MILANO – All’indomani della sconfitta subita contro l’Inter in Coppa Italia, il Milan ha ripreso gli allenamenti nel proprio centro sportivo per iniziare immediatamente a preparare il prossimo impegno. Fra soli tre giorni si torna infatti in campo per la prima giornata di ritorno in campionato, allo stadio Renato dell’Ara contro il Bologna. Come riferisce il report del club rossonero, il gruppo si è ritrovato agli ordini di Stefano Pioli questa mattina a Milanello. Solo lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato ieri, mentre gli altri si sono allenati col pallone sul campo. La seduta è cominciata con una serie di torelli, per poi proseguire con esercitazioni tecniche e possesso palla. A fine allenamento si è svolta la consueta partitella su campo ridotto. Domani la squadra si allenerà al mattino, mentre alle ore 14 Fikayo Tomori, che ieri ha fatto il suo esordio, verrà presentato in conferenza stampa.

Intanto, attraverso i microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione in casa rossonera: "Ibrahimovic è a Milanello e ha ribadito le proprie scuse alla squadra. Nonostante la sconfitta, ci sono stati diversi spunti positivi ieri sera da cui ripartire. Dal punto di vista tecnico il Milan ha ritrovato la gamba, perdendo la partita per un rigore e per una punizione. E' stata inoltre molto pesante l'inferiorità numerica per oltre mezzora. Rispetto alla partita di campionato contro l'Atalanta, in cui non c'è proprio stata la prestazione, ieri è stato fatto un passo in avanti. Ora, però, occorre capire le scorie che lascerà questa sconfitta dal punto di vista psicologico. Non è una bella giornata per il Milan, soprattutto per quello che potrà succedere intorno alla squadra. Tuttavia, c'è tanta voglia di ripartire".