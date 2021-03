Milan, Zlatan Ibrahimovic: c’è anche aria di rinnovo

MILANO – Zlatan Ibrahimovic tornerà in nazionale. Il commissario tecnico della Svezia lo ha convocato per le prossime sfide dei gialloblù, mettendo così fine alle voci che lo vedevano sempre più vicino al ritorno a giocare agli ordini di Janne Andersson. L’attaccante del Milan prenderà parte alle prossime sfide contro Georgia, Kosovo ed Estonia. Il suo ultimo match con la Svezia è datato 22 giugno 2016, quando scese in campo contro il Belgio nella fase a gironi dell’Europeo 2016. E ora Ibra mette nel mirino il prossimo Europeo. Le notizie di giornate sulla punta però non finiscono qua.

Le tante notizie di giornata su Ibrahimovic

Abbiamo riportato anche le ultime news da Milanello. Stefano Pioli potrebbe recuperare tre giocatori in vista della prossima gara con il Manchester United, di giovedì prossimo. Tra questi c’è anche Zlatan Ibrahimovic, che si è allenato con il resto del gruppo nel centro sportivo rossonero. Insieme a lui anche Alessio Romagnoli è tornato a lavorare insieme a suoi compagni di squadra. Sensazioni positive anche per Davide Calabria in vista dei Red Devils. La nota negativa è Rafael Leao, uscito anzitempo contro il Napoli e si ha lavorato a parte.

Ibra e il contratto, accordo più vicino

Oltre alla Nazionale svedese e il ritorno all’allenamento in gruppo, c’è anche la questione rinnovo contrattuale. Il quotidiano La Repubblica ha riportato le ultime notizie sul possibile nuovo accordo tra il calciatore e il Milan. Zlatan Ibrahimovic ha intenzione di continuare un altro anno in rossonero e con la dirigenza del club meneghino si sta parlando di un nuovo accordo per un altro anno, fino al 2022. I colloqui tra i dirigenti rossoneri e l’entourage dello svedese sono alla fase finale, si stanno limando gli ultimi dettagli economici. Maldini e Massara insieme a Mino Raiola stanno discutendo sulla base fissa del contratto più l’inserimento di diversi bonus, legati ad obiettivi individuali che di squadra.