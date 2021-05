Milan: Zidane lascia Madrid, torna tutto in ballo per Brahim Diaz

E' ufficiale Zidane ha rassegnato le sue dimissioni e non è più l'allenatore del Real Madrid. Una scelta che coinvolge anche il Milan

Redazione Il Milanista

MILANO - "Il Real Madrid CF annuncia che Zinedine Zidane ha deciso di concludere la sua fase attuale come allenatore del nostro club. Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrargli il nostro apprezzamento per la sua professionalità, dedizione e passione in tutti questi anni e per ciò che la sua figura rappresenta per il Real Madrid. Zidane è uno dei grandi miti del Real Madrid e la sua leggenda va oltre quello che è stato come allenatore e giocatore del nostro club. Sa di essere nel cuore del Real Madrid e che il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa".

Zidane lascia Madrid, un palmares che parla per lui

Questo il comunicato ufficiale con cui il Real Madrid annuncia l'addio di Zinedine Zidane. Lascia il tecnico francese, dopo una stagione senza successi. Fuori dalla Champions League in semifinale contro il Chelsea e secondo in campionato, dietro all'Atletico di Simeone, Campione di Spagna. Lascia Madrid per la seconda volta. Si era già dimesso nel 2018 a sorpresa dopo aver vinto la sua terza Champions League da allenatore. Richiamato in fretta e furia però da Florentino Perez nel 2019, dopo le esperienze tutt'altro che felici con Lopetegui e Solari sulla panchina dei blancos. Lascia con un palmares invidiabile da tecnico: 2 Lighe vinte, 2 Supercoppe di Spagna, 3 Champions League, 2 Mondiali per club e 2 Supercoppe Uefa.

Cambia il mercato del Milan?

Una scelta che apparentemente centra poco con il Milan, ma che invece potrebbe avere risvolti di mercato. Con la partenza di Zidane i calciatori in prestito del Real Madrid potrebbero tornare alla base, anche per restare. E' il caso di: Gareth Bale, Dani Ceballos, Luka Jovic e Brahim Diaz, Quest'ultimo in prestito al Milan.Paolo Maldini e Frederic Massara lo vorrebbero tenerlo ancora una stagione a Milanello, magari con un nuovo prestito, ma tutto è in mano al prossimo allenatore del Real Madrid.