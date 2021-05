Ambrosini su Donnarumma: “mi auguro che la decisione sia stata sua”

Ambrosini dice la sua sull'addio di Donnarumma.

Massimo Ambrosini , ex centrocampista e bandiera del Milan, era ospite negli studi di Sky ieri sera per il commento alla finale di Europa League tra Villareal e Manchester United.

Queste le sue parole: "Non comprendo la scelta di Gigio. A livello di storia, blasone ed appeal il Milan non è secondo a nessuno al mondo. Il raggiungimento della Champions League all'ultima giornata contro L' Atalanta doveva essere la ciliegina sulla torta per la permanenza di Donnarumma. Se fosse una questione economica non sarei d'accordo ugualmente. A ventuno anni uno o due milioni di differenza tra la domanda e l'offerta non sono assolutamente un motivo per lasciare il club che ti ha cresciuto"