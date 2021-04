Milan, Zajc del Genoa a Dazn: ‘Gara difficile, conosco bene Bennacer’

Il centrocampista rossoblù Miha Zajc, nel pre-partita di Milan-Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto

MILANO - Scenderà in campo titolare Miha Zajc, in Milan-Genoa. Davide Ballardini gli ha dato fiducia per la gara di San Siro con i rossoneri. Il calciatore ai microfoni di Dazn ha parlato nel pre-partita, a pochi minuti dal calcio d'inizio. Tra i temi toccati c'è anche Ismael Bennacer, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Empoli e oggi metronomo del centrocampo del club meneghino. Ecco le sue parole.