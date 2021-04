FORMAZIONI UFFICIALI | Milan-Genoa, Romagnoli ancora in panchina

Arrivano le formazioni ufficiali di Milan e Genoa per la gara che di San Siro che prenderà il via alle 12:30

MILANO - Scenderà in campo alle 12:30 il Milan di Stefano Pioli, che a San Siro affronterà il Genoa di Davide Ballardini. Erano diversi i dubbi di formazione per i rossoneri: solito ballottaggio in difesa tra Kjaer, Romagnoli e Tomori, alla fine sarà il capitano ad accomodarsi nuovamente in panchina, spazio all'inglese e al centrale danese dal primo minuto. Rafael Leao guiderà l'attacco del Diavolo, in assenza di Zlatan Ibrahimovic, squalificato. Ante Rebic quindi giocherà nel suo ruolo, sulla fascia sinistra. Insieme a lui sulla trequarti confermati Calhanoglu al centro e Saelemaekers a destra. Centrocampo titolare per la sfida ai rossoblù, con la coppia Kessie-Bennacer.