Milan, un vecchio obiettivo si mette sul mercato, cosa faranno i rossoneri?

MILANO – E’ sempre tempo di calciomercato, anche se in questo momento non è possibile aggiungere nuovi giocatori o cedere i vari esuberi. Nonostante questo però iniziano già a circolare diverse indiscrezioni, anche sul Milan. Avevamo riportato le intenzioni della dirigenza rossonera di andare alla ricerca di un vice Theo Hernandez in estate. Tanti i nomi già accostati al club meneghino, da Matias Vina del Palmeiras, che sembra essere il preferito di Paolo Maldini e Frederic Massara. A Jordan Amavi in scadenza con l’Olympique Marsiglia, fino ad arrivare a Juniro Firpo del Barcellona, in questo caso si tratta di un ritorno di fiamma per l’esterno blaugrana.

Altri nomi per il vice Theo

Nomi noti questi, a cui vanno aggiunti José Gayà del Valencia, su cui però c’è tanta concorrenza, e Mathias Olivera del Getafe. Il club rossonero sembra avere l’imbarazzo della scelta, almeno nel ‘gioco delle figurine’. Poi passare dalle parole ai fatti sarà tutta un’altra questione. Non c’è però solo la difesa nei pensieri del Diavolo. Ma anche l’attacco, anche in questo cosa potrebbe già essere fatta una prima lista di nomi, uno però degli obiettivi del Milan, offerto al club meneghino e gennaio avrebbe chiesto la cessione alla sua squadra.

Un obiettivo per l’attacco?

Secondo quanto riporta il Sun, infatti, Wilfried Zaha del Crystal Palace in estate vorrebbe cambiare aria. L’intenzione è quella fare ‘un gradino in avanti’, competere per traguardi importanti e magari vincere qualche trofeo. Il calciatore avrà sicuramente mercato in Inghilterra, ma non è detto che il Milan non decida di fare almeno un sondaggio. Anche perché un giocatore offensivo proprio in quel ruolo potrebbe arrivare in estate. In cima alla lista però dovrebbe esserci Florian Thauvin, anche lui in scadenza di contratto e con nessuna intenzione di rinnovare con l’Olympique Marsiglia, proprio come Jordan Amavi. Zaha potrebbe rappresentare un’alternativa al francese, nel caso in cui le cose dovessero andare male.