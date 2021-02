Calciomercato Milan – Ore decisive a Casa Milan: “Sarà l’incontro decisivo!”

MILANO – Hakan Calhanoglu e il Milan: una storia d’amore sbocciata sui campi di Milanello ormai diversi anni fa. Qualche chiaro scuro nel suo primo periodo in rossonero, sino alla definitiva esplosione e consacrazione, lo scorso anno, agli ordini di Stefano Pioli. Il calciatore turco ha fatto innamorare i tifosi rossoneri con giocate di alta classe, assist e gol. Proprio questi hanno contribuito anche a far schizzare il suo valore di mercato, consacratosi in questa stagioni con prestazioni sempre determinanti.

A Casa Milan è ben chiaro che il rischio di perdere a zero il turco, in scadenza nel giugno 2021, sia decisamente alto. I contatti tra Gordon Stipic, nuovo agente del turco, e i plenipotenziari rossoneri si sono interrotti dopo l’offerta del Milan e la risposta di Hakan. Il Milan ha ritoccato l’attuale ingaggio di 2,5 milioni. sembrerebbe esserci stato un riavvicinamento tra le parti dopo l’incontro avvenuto nelle scorse settimane. Il numero dieci rossonero inizialmente aveva chiesto una cifra attorno ai 6 milioni di euro, ma i contatti sono serviti ad ammorbidire la sua richiesta: dopo l’ultimo rilancio del club la distanza è scesa di circa un milione e mezzo (l’offerta del Milan è di 4 milioni più 500 mila euro di bonus). L‘incontro chiarificatore ci sarà tra oggi e domani, quando l’agente di Calhanoglu sarà a Milano per trattare direttamente con il Milan.

Pioli è sembrato molto positivo per i prolungamenti di Donnarumma e del trequartista turco: “Credo ci sia la volontà della proprietà di rinnovare i contratti in scadenza, c’è una trattativa. Ma la cosa positiva è che ci sia la volontà da entrambe le parti di proseguire. La cosa che conta è vedere i ragazzi attenti e sereni”. Nonostante sia seguito da club importanti, dunque, Calhanoglu ha dato la priorità al Milan e il summit in programma per la prossima settimana potrebbe essere quello decisivo. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<