Tare svela il retroscena su Milinkovic: “Due anni fa un’offerta importantissima”. Si tratta del Milan?

MILANO – Ieri sera la Lazio ha affrontato, per gli ottavi di Champions League, i campioni d’Europa e del Mondo del Bayern Monaco. Una partita difficile, complicata da alcuni errori individuali, come quello commesso dall’ex rossonero Musacchio. Una prestazione talmente obbrobriosa (ha fornito l’assist a Lewandowski per l’uno a zero) che Inzaghi l’ha tolto l’argentino, arrivato a gennaio nella Capitale, al 30esimo del primo tempo. La partita poi, per la cronaca, è finita 4 a 1 per i bavaresi.

Nelle ultime sessioni di mercato, però, le strade di Lazio e di Milan si sono incrociate più volte. Pochi giorni fa le parole dell‘ex d.s. Massimiliano Mirabelli sulla trattativa per portare all’ombra del Duomo Ciro Immobile. Ieri invece quelle di Tare per un altro gioiello della formazione capitolina: Milinkovic Savic.

Estate 2018, Elliott cerca il colpo grosso

Per parlare della trattiva tra i due club bisogna tornare all’estate del 2018. Un anno particolare: con il Milan passato nelle mani del fondo americano di Paul Singer, il mercato che si sarebbe chiuso il 18 agosto e la stagione sarebbe iniziata il giorno dopo. Il Milan aveva riportato a casa Leonardo e Maldini e il duo aveva messo in piedi un doppio affare con la Juve per regalare due giocatori a Gattuso e ai tifosi: Bonucci sarebbe tornato in bianconero e Caldara e Higuain avrebbero vestito la maglia rossonera. Ma nonostante il mercato importante il fondo Elliott voleva regalare ancora un colpo: importante: Milinkovic Savic. Il serbo, all’epoca 23enne, veniva da un’ottima stagione e Leonardo stravedeva (e stravede) per il ragazzo. Più volte, infatti, in quell’estate si è parlato della possibilità che il centrocampista potesse trasferirsi alla corte di Gattuso.