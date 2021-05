Milan, UFFICIALE: sfuma Amavi. Il francese ha rinnovato con l’OM

Sfuma uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione. Jordan Amavi ha rinnovato ufficialmente con l'Olympique Marsiglia

MILANO - Lo avevamo riportato, Jordan Amavi era a una passo dal rinnovo con l'Olympique Marsiglia. Il terzino francese sembrava dovesse lasciare il club in estate a parametro zero, ma Jorge Sampaoli tecnico dei transalpini in questi mesi ha lavorato per convincerlo a restare, opera che ha portato i suoi frutti, dato che oggi è arrivata l'ufficialità. Amavi ha rinnovato fino al 2025. Paolo Maldini e Frederic Massara quindi dovranno depennare il suo nome dalla lista dei possibili vice Theo Hernandez. L'ex Real Madrid è una delle certezze del Milan del presente e del futuro, anche se la seconda parte di campionato non è stata brillantissima.