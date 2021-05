Dall’Inghilterra – Ecco la richiesta dello United per Dalot

Ecco cosa riportano in Inghilterra sul futuro di Dalot

MILANO - Tra i colpi di mercato di Paolo Maldini e Frederic Massara c'è sicuramente l'arrivo di D iogo Dalot. Il duo mercato rossonero ha dovuto battere le molto concorrenti per il portoghese e accettare le condizioni imposte dal Manchester United per il trasferimento: p restito secco senza nessuna possibilità di riscatto fissata . Un diktat molto duro, ma la coppia mercato rossonera pur di avere a disposizione il classe '99 ha accettato le condizioni imposte.

Nelle prime apparizioni del portoghese aveva fatto vedere buone cose, soprattutto in Europa League, ma poi le sue prestazioni sono andate a peggiorare. Tanto che sembrava svanita ogni possibilità di riscatto da parte del club di via Aldo Rossi. Ma nelle ultime giornate di campionato il ragazzo ha tirato fuori tutte le sue qualità. Anche nel match perso malamente contro la Lazio. E dunque...

Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, ci sarebbero buone possibilità che il Milan possa riscattare il classe '99. Il quotidiano d'oltremanica riporta infatti che il club di via Aldo Rossi cercherà di trovare un accordo per l'acquisto del portoghese.