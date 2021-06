Milan, tutti i nomi che potrebbero prendere il posto di Calhanoglu

Ecco il punto di mercato sul Milan, nel caso in cui Calhanoglu decidesse di non rinnovare con il club rossonero

Redazione Il Milanista

C'è sempre il rinnovo di Hakan Calhanoglu, tra le questioni più importanti del Milan in questo periodo. Un accordo che stenta ad arrivare, vista la differenza tra domanda e offerta. Si attende ancora una risposta dal numero dieci rossonero, dato che Maldini e Massara la loro offerta l'hanno fatta. Una proposta importante dal punto di vista di economico, che non dovrebbe venir ritoccata ulteriormente. Quindi adesso è tutto nelle mani del calciatore turco e del suo agente. Giornate di attesa quindi, per il club meneghino e i suoi tifosi, Calhanoglu deve scegliere cosa fare nel futuro.

I nomi sulla lista di Massara e Maldini

Il Milan, intanto, sonda anche varie alternative, nel caso in cui il suo numero dieci dovesse decidere di andare via. Un po' come successo con Gigio Donnarumma. Tanti i nomi fatti negli ultimi giorni, proprio al posto del turco. Rodrigo De Paul è il sogno della dirigenza e l'inserimento di una contropartita, Jens Petter Hauge, potrebbe facilitare il Diavolo nella trattativa con l'Udinese. Poi c'è la pista che porta a Josip Ilicic dell'Atalanta. Lo sloveno infatti è sul mercato, Gian Piero Gasperini è pronto a rinunciare al suo fantasista. L'altra idea invece porta in Spagna, alla Liga, e al possibile scambio tra Milan e Siviglia, con Samu Castillejo e il Papu Gomez interessati, difficile però che gli spagnoli lascino partire l'argentino. Un altro nome è quello di Filip Djuricic del Sassuolo.

L'ultimo nome per la trequarti

L'ultima suggestione porta sempre a Londra, sponda Chelsea. Asse di mercato molto calda, visto il riscatto di Tomori in ballo e le tante voci su Olivier Giroud. L'ultima idea è quella di Hakim Zyech, ex Ajax, che con la squadra di Tuchel ha trovato poco spazio. Un nuova possibile trattativa in prestito. Tutto però è legato ad Hakan Calhanoglu.