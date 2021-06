Milan, il punto sulle cessioni: sacrifici Leao e Hauge?

Il mercato del Milan è già entrato nel vivo, ma non ci sono solo i possibili acquisti, ma anche le cessioni. Ecco il punto della situazione

Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano senza sosta al mercato del Milan. Colpi in entrata per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione, in modo da poter bissare, o migliorare, quanto fatto nell'ultimo anno. Per arrivare però a grandi obiettivi potrebbe esserci qualche sacrificio sul mercato e molto, se non tutto, dipenderà dalle offerte che arriveranno a via Aldo Rossi. Le maggiori richieste però arriveranno, e sono arrivate, per i giovani rossoneri. E di conseguenza sono tanti i dubbi, perché il club meneghino ha improntato la sua ricostruzione targata Elliott anche e sopratutto proprio sulla 'linea verde'.