Milan, tre certezze per il futuro a centrocampo ecco il punto

Sono tre le certezze della dirigenza del Milan per il futuro, ecco il punto anche sul mercato dei rossoneri

Redazione Il Milanista

MILANO - Si parla tanto del futuro del Milan, soprattutto in ottica mercato. Al centro dei discorsi spesso ci sono il reparto arretrato e l'attacco, ma anche il centrocampo e nei pensieri di Paolo Maldini e Frederic Massara, in vista della prossima stagione. La Gazzetta dello Sport ha riportato quelle che sono le intenzioni della dirigenza, cioè confermare in blocco il terzetto formato da Ismael Bennacer, Franck Kessie e Sandro Tonali, con l'ivoriano che vedrà un aumento di stipendio sul prossimo accordo con il club meneghino e gli altri? Per quanto riguarda Meite ogni decisione sarà presa nei prossimi mesi, il suo riscatto è stato fissato a 8 milioni di euro e il francese dovrà convincere nelle partite che restano nel finale di stagione per strappare la permanenza a Milanello.

Nuovi (e vecchi) nomi a centrocampo

La Gazzetta ha fatto il punto sul futuro, aggiungendo due nomi alla lista degli osservati in mezzo al campo oltre allo spagnolo Joan Jordan del Siviglia. Si tratta di Imran Louza del Nantes e BoubakarySoumaré del Lille. Con il secondo che è una vecchia conoscenza del Diavolo, dato che era stato inseguito anche nella scorsa sessione di mercato estivo, senza però riuscire a concretizzare il colpo, con il giocatore che preferiva la Premier League alla Serie A. Milan molto attento ai giovani talenti della Ligue 1, ma per mettere le mani su questi prospetti servirà qualche cessione. E proprio in quest'ottica vanno registrate le nuove voci sul futuro di RadeKrunic.

Krunic riflette sul suo futuro

Il bosniaco infatti è stato protagonista di una stagione particolare, con il goal magia su punizione contro l'Hellas Verona e prove sottotono. Pioli ha dimostrato di preferirlo sulla trequarti piuttosto che a centrocampo, spostandolo anche sull'esterno. Meite in mezzo al campo è l'alternativa a a Tonali, che già un'alternativa a Kessie a Bennacer. L'ex Empoli però potrebbe partire in estate. Sempre secondo la Rosea il calciatore starebbe riflettendo sul suo futuro. Piace in Bundesliga e potrebbe chiedere la cessione per andare a giocare titolare in un altro club.