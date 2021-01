Milan, ti ricordi Takehiro Tomiyasu? Da obiettivo di mercato ad avversario

MILANO – Torna in campo alle 15:00 il Milan di Stefano Pioli, nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A. Avversario di giornata il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Sfida particolare per tanti motivi, dal tecnico serbo, che vanta un passato sulla panchina rossonera, fino ad arrivare alle trame di mercato. Tra le fila dei rossoblù infatti scenderà in campo dal primo minuto Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese che giocherà da terzino destro nel 4-2-3-1 di Mihajlovic, contro il Diavolo.

Un nome che era stato accostato proprio al Milan, nella scorsa sessione di mercato estivo. Il club meneghino infatti era alla ricerca di un difensore con cui rinforzare la sua rosa. Tanti i giocatori in quel periodo che furono nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara. Da Milenkovic e Pezzella dell’Udinese, ai tormentoni Ozan Kabak e Mohamed Simakan (tornati alla ribalta nella finestra invernale). Tra questi come detto c’era anche il giapponese del Bologna. Il giocatore piaceva e parecchio al Milan, ance per la sua duttilità tattica, dato che può giocare sia da centrale che da terzino sulla fascia destra.

Tomiyasu però non mai arrivato a Milanello. Troppo alte le richieste del club rossoblù, 25 milioni di euro. Richiesta che ha raffreddato l’interesse dei rossoneri, fino a far naufragare la possibile operazione. La dirigenza alla fine ha preferito non affondare il colpo in quella sessione di mercato, scelta poi smentita pochi giorni fa, quando il Milan ha chiuso l’arrivo di Fikayo Tomori in prestito oneroso dal Chelsea. Tra l’altro l’inglese farà il suo debutto in campionato proprio contro il Bologna, accanto a Romagnoli, nel cuore della difesa rossonera. Tomiyasu quindi affronterà i rossoneri da avversario, dopo essere stato un obiettivo del club meneghino. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<