Milan, ora testa al campionato. Chi prova a recuperare per il Napoli?

MILANO – Archiviata l’andata degli ottavi di Europa League, per il Milan, che ieri sera ha affrontato e pareggiato 1-1 con il Manchester United, Stefano Pioli e i suoi calciatori ora devono concentrarsi sul campionato, sulla prossima sfida con il Napoli dell’ex rossonero Gattuso.Nell’ultimo turno di Serie A al Bentegodi, domenica scorsa, diversi giocatori si sono fatti trovare pronti. Rade Krunic e Diogo Dalot su tutti. E anche nella serata europea in Inghilterra hanno replicato le buone prestazioni viste con i gialloblù. Il tecnico rossonero però continua a fare la conta degli assenti, con la squadra di Ivan Juric Theo Hernandez e Sandro Tonali sono rimasti in panchina, il terzino non è stato proprio convocato con i Red Devils, mentre l’ex Brescia è entrato nel secondo tempo della partita dell’Old Trafford.

Bennacer e Calhanoglu, il punto sulle loro condizioni

Ora si attendono notizie da Milanello. Sono diversi i giocatori che non hanno preso parte alla partita con il Manchester United e continuano a lavorare per tornare con il Napoli. Ismael Bennacer prosegue con le terapie di recupero, l’algerino in questa stagione non ha dato molte garanzie dal punto di vista fisico e vuole riprendersi il suo posto in campo, la voglia di riscatto è tanta. L’altro giocatore che sembra sembra essere vicino al rientro è Hakan Calhanoglu. Rade Krunic non ha fatto rimpiangere il turco in campionato e ha strappato una maglia da titolare per la partita con il Manchester United. L’ex Bayer Leverkusen però è imprescindibile nello scacchiere tattico di Pioli e ma potrebbe non tornare a disposizione per la prossima di campionato.

Chi potrebbe recuperare per il Napoli

Chi invece sembra essere sulla via del recupero è Ante Rebic, anche lui tra gli assenti del Milan ieri sera. Anche Alessio Romagnoli da buoni segnali, il capitano è stato convocato per l'andata con la squadra di Solskjaer, ma non era al meglio è non è sceso in campo.