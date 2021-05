Milan, Theo Hernandez punta all’aumento di stipendio

Il terzino del Milan vorrebbe un adeguamento del suo ingaggio dopo le ottimi stagioni in Serie A. Fondamentale la Champions

Redazione Il Milanista

MILANO - Theo Hernandez è uno dei protagonisti del Milan di Stefano Pioli, più in generale il terzino francese fin dal suo arrivo ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del ruolo, in Europa. Prestazioni importanti, nonostante l'attuale seconda parte di stagione sotto tono. Il calciatore è finito nel mirino di grandi club, anche perché il potenziale messo in mostra in Serie A lo proietta tra i migliori esterni al mondo, un possibile top player, che la società rossonera non ha alcuna intenzione di perdere, dopo l'esborso da 20 milioni di euro per portarlo da Madrid a Milano. Un'intuizione di Paolo Maldini e degli osservatori del club meneghino, che si è rivelata un'ottima mossa di mercato.

Theo a caccia dell'aumento

Il giocatore, secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, a fine stagione potrebbe chiedere alla dirigenza un nuovo contratto con lo scopo di riuscire a strappare un aumento di stipendio. Come detto il Milan non ha intenzione di perderlo, per Maldini, Massara, Gazidis e Pioli è uno dei pilastri del presente e del futuro del club meneghino. Pensare a una trattativa estiva per trovare un nuovo accordo non è così impossibile. Sarà però fondamentale la qualificazione alla Champions League e i soldi che arriveranno dal piazzamento europeo. Stessa situazione che investirà il prossimo mercato estivo.

Le scadenze del Milan

L'attuale contratto con il Milan scadrà nel 2024, il Diavolo quindi ha margine di manovra e ci sono altre situazioni che sono considerate primarie. Dai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, in scadenza nel 2021. O Kessie e Romagnoli, dato che i loro contratti arriveranno fino al 2022. Tutte questioni che definiranno le future strategie di Paolo Maldini e Frederic Massara. Quindi all'orizzonte per il momento non c'è un nuovo caso legato a Theo Hernandez, ma le intenzioni del terzino francese sono chiare.