Milan, Stefano Pioli non è in discussione. Non ci sarà il cambio in panchina

Arriva una nuova smentita sul futuro, in bilico, di Stefano Pioli al Milan. Il tecnico dovrebbe restare sulla panchina rossonera

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Momento attuale del Milan è particolarmente delicato. I rossoneri hanno perso il secondo posto ai danni dell'Atalanta, adesso la squadra di Stefano Pioli occupa il quarto posto in classifica, a parti punti con la Juventus, tutte e due a 69 punti. Tutte e due in lotta per un posto in Champions League. In Napoli insegue a due lunghezze di distanza, poi c'è la Lazio di Simone Inzaghi a quota quota 64, ma con una partita in meno. Nell'ultimo periodo si sono diffuse voci sul futuro del tecnico del club meneghino, a rischio senza un posto nella più importante competizione europea per club. Il quotidiano sportivo Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul futuro dell'allenatore.

Il pensiero della dirigenza nonostante lo spareggio con la Juventus

La qualificazione alla Champions League è ancora possibile, nulla è perso, ma servirà la vittoria nel prossimo incontro di campionato, lo scontro diretto proprio con la Juventus. Il suo futuro di Stefano Pioli sempre secondo la stessa fonte non è assolutamente in discussione. La dirigenza e la guida tecnica sono sull stessa lunghezza d'onda, anche se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions. Il lavoro fatto da Pioli viene valutato in modo estremamente positivo, sia per i risultati, sia per l'unione del gruppo e l'armonia dello spogliatoio.

I sostituti e il futuro di Pioli

L'addio al momento quindi sempre essere la più classica delle fake news, anche se nel calcio vale sempre il detto 'mai dire mai'. Ad oggi però la dirigenza del Milan non ha assolutamente preso in considerazione un cambio in panchina. Inoltre il suo rapporto con Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis non si è assolutamente incrinato, così come con Ibrahimovic e compagni. Il futuro di Stefano Pioli dovrebbe essere ancora a Milanello. Anche si diversi nomi sono stati accostati alla panchina del Diavolo. Da Spalletti, a Garcia, da Galtier al ritorno di Allegri, fino ad arrivare a Sarri.