Milan, Theo Hernandez miglior giocatore del mese di Dicembre

MILANO – Theo Hernandez miglior calciatore della Serie A del mese di Dicembre. Questa la scelta dell’Associazione Italiana Calciatori, che ha voluto premiare il terzino del Milan. Scelta logica anche in virtù delle ultime prestazione dell’ex Real Madrid, ormai un punto fermo della squadra rossonera e di Stefano Pioli.

Milan News – Il ritorno in campo, dopo lo stop a causa del Covid-19. Theo Hernandez vuole riprendere da dove ha lasciato

Il terzino ha saltato l’ultimo impegno in campionato, contro il Cagliari a causa della positività al Covid-19. Uno stop inaspettato, che ha complicato i piani visti i tanti infortuni dell’ultimo periodo per la squadra rossonera. Destino condiviso anche con Rade Krunic, Ante Rebic e Hakan Calhanoglu. Poi però è arrivata la buona notizia Theo Hernandez è tornato a disposizione del mister e dei suoi compagni di squadra, falso positivo, potrà esserci contro l’Atalanta. Stefano Pioli dovrebbe schierarlo dal primo minuto, il prossimo impegno di campionato è davvero troppo importante per il Milan. Uno scontro diretto valido per un posto nella prossima Champions League , contro gli uomini di Gian Piero Gasperini. Theo riprenderà il suo pasto sulla fascia mancina, pronto come al solito a macinare chilometri e a rendersi pericoloso dalle parti di Gollini. Un ritorno importante, imprescindibile, per le ambizioni dei rossoneri.

Theo Hernandez premiato dal uso idolo, Paolo Maldini

Il Milan suo suoi profili social ha postato una nuova foto, quella inerente proprio alla premiazione. Avvenuta a Milanello, insieme a Paolo Maldini. Il direttore tecnico del club meneghino è l'idolo di Theo Hernandez, questo è risaputo. Una foto iconica rappresenta il passato, il presente e anche il futuro della squadra rossonera.