Milan, Theo Hernandez celebra Ibra, in attesa di tornare in campo

E' ancora fermo ai box Theo Hernandez, non ha giocato contro il Sassuolo, ma sui social è sempre attivo e celebra Ibra e il suo rinnovo

MILANO - E' ancora fermo ai box Theo Hernandez. Il terzino del Milan non ha giocato nell'ultima di campionato contro il Sassuolo e d è una corsa contro il tempo per recuperarlo in vista della partita di lunedì prossimo con la Lazio. Il terzino però è sempre molto attivo sui social e non ha perso occasione per celebrare Zlatan Ibrahimovic e il suo rinnovo annuale con il club meneghino, come dimostra il suo tweet.