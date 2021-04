Corsa Champions, 5 squadre in 8 punti: cosa manca alle big per staccare il pass

Le ultime novità sulla corsa Champions League con una fotografia completa di ciò che attende le principale squadre in corsa.

MILANO - 5 squadre in 8 punti e 6 partite alla fine di un campionato serratissimo. Solo 3 di questi club però potranno dirsi soddisfatti a fine anno, avendo raggiunto la qualificazione per la tanto agognata Champions League. Solo l'Inter ha il traguardo grosso (scudetto) a portata di mano (mancano 8 punti) e di conseguenza anche il posto garantito per giocare la prossima Champions League. Ma vediamo più nel dettaglio quali scenari si prospettano per il resto del gruppetto. Per il Milan, in particolare, sarà presto la volta delle delicate trasferte sui campi di Lazio e Juventus, inframezzate dalla sfida interna con il Benevento. Conclusione di torneo contro Torino (trasferta), Cagliari (casa) e Atalanta (trasferta), in quello che si preannuncia in un infuocato scontro diretto. Alla Juve ora toccano gli impegni esterni con Fiorentina e Udinese, prima di un infuocato finale di stagione, in cui la squadra di Pirlo, inframezzate dalla trasferta sul terreno di gioco del Sassuolo, ospiterà Milan e Inter all'Allianz Stadium in due partite da non perdere. L'Atalanta di Gasperini invece dovrà vedersela con Bologna (casa), Sassuolo (trasferta), Parma (trasferta), Benevento (casa), Genoa (trasferta) e Milan (casa). Il calendario degli Napoli prosegue infine con le gare contro Torino (trasferta), Cagliari (casa), Spezia (trasferta), Udinese (casa) e Fiorentina (trasferta), prima di chiudere il torneo sul proprio terreno di gioco contro il Verona.