Milan, subito Brahim Diaz titolare contro il Modena

Torna in campo il Milan, nella seconda amichevole dei rossoneri, dopo quella con la Pro Sesto. Brahim Diaz nell'undici titolare

Torna in campo il Milan , nella seconda amichevole di questo precampionato. Dopo la Pro Sesto il Modena e Stefano Pioli ha intenzione di lanciare subito nella mischia Brahim Diaz. Lo spagnolo è appena tornato dal Real Madrid in prestito per i prossimi due anni, poi il club meneghino e i Blancos s'incontreranno di nuovo per decidere il suo futuro. Maldini e Massara hanno lavorato tantissimo per riportare il fantasista a Milanello che nella prossima stagione giocherà con 10 sulle spalle, un'investitura importante, una maglia pesantissimo che certifica però quanto il Diavolo creda nella potenzialità del ragazzo.

Sarà proprio Brahim Diaz a dover dirigere il gioco questo pomeriggio alle 17:00. Ha già svolto una prima parte di preparazione con il Real Madrid nelle scorse settimane e Stefano Pioli non ha avuto esitazioni, nella parte finale della passata stagione è stato fondamentale e il tecnico rossonero ha tutta l'intenzione di puntare su di lui anche nel presente. Confermato il 4-2-3-1, modulo di riferimento, con Tatarusanu in porta, Gabbia, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa in difesa. In mezzo al campo Tonali e Bennacer, con l'ex Brescia che dovrà mettersi subito in mostra in assenza di Franck Kessie. Questo è già uno snodo fondamentale per il Milan, perché l'ivoriano in inverno andrà a giocare la prossima Coppa d'Africa (così come Bennacer) e Tonali dovrà dare garanzie per tutta la stagione senza blackout. Sulla trequarti oltre a Brahim Diaz ci saranno anche Castillejo e Krunic rispettivamente a destra e a sinistra con Rafael Leao a guidare l'attacco.