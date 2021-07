Corriere dello Sport | Milan: ‘Leao, un destino in Premier’

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto della situazione sul futuro di Rafael Leao, sempre più in uscita dal Milan

Solo offerte da 25 milioni di euro in su. Questo è quanto il Milan ha detto a JorgeMendes su Rafael Leao. Il procuratore del giovane portoghese continua a lavorare per trovare una nuova possibile sistemazione al suo assistito, finito suo malgrado al centro delle voci di mercato. Per Maldini e Massara la sua cessione però non è una priorità, partirà solo davanti alla giusta, quella da oltre 25 milioni appunto. Lo riporta il Corriere dello Sport che fa il punto della situazione sul futuro dell'ex Lille. Piace in Inghilterra e tanto Leao con due squadre pronte a contenderselo. La sua eventuale uscita inoltre permetterebbe al Diavolo di poter alzare l'asticella sul prossimo trequartista.