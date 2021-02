Milan, Stankovic parla dei rossoneri e di Stefano Pioli

MILANO – Parla in conferenza stampa Dejan Stankovic, parla in vista dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Milan e Stella Rossa. Il tecnico della squadra serba ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di Stefano Pioli e della squadra rossonera. Ecco che cosa ha detto l’ex Lazio e Inter:

“Il Milan è una squadra davvero forte, basta vedere i loro risultati in Serie A, sono attaccati alla testa della classifica. Conosciamo la loro storia, quello che hanno fatto in Europa e cosa hanno rappresentato e rappresentano nelle competizioni europee. E’ anche vero che negli ultimi anni non hanno brillato, hanno vissuto un periodo di difficoltà. Però se guardi le loro partite oggi hai l’impressione che in questa stagione abbiano trovato l’equilibrio che avevano perso in passato“.

Pioli? Ha fatto un lavoro riconoscibile, non si può discutere questa cosa, è un grande allenatore. Per me sarà davvero bellissimo affrontare la sua squadra, non ho alcun dubbio su questo. Ho un solo desiderio, se fosse possibile cambiare anche solo una cosa mi piacerebbe rivedere i nostri tifosi allo stadio. Questo è davvero un peccato, il Marakana (lo stadio della Stella Rossa N.d.R.) doveva essere pieno per un’occasione come questa”.

Stankovic perde un calciatore

Loda quindi il lavoro svolto da Stefano Pioli, Dejan Stankovic, ma anche la stagione della squadra rossonera. Senza dimenticare la storia del Milan. Il tecnico serbo però dovrà fare i conti anche con le assenze. La Stella Rossa infatti ha perso uno dei suoi migliori giocatori: Strahinja Erakovic. Il difensore classe 2001 infatti si fermerà per un lungo periodo. La diagnosi non lascia scampo: frattura

al quinto osso metetarsale, e quindi sarà costretto a operarsi.

Pioli può sorridere

Stefano Pioli invece recupera due pedine per la partita di giovedì. Davide Calabria ritorna dalla squalifica e recupera anche il problemi alla zona pubica, che lo aveva fermato negli ultimi giorni. Così come dovrebbe essere a disposizione anche Ante Rebic. La contusione che non lo ha fatto scendere in campo con lo Spezia è solo un ricordo.