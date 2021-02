Europa League, verso Stella Rossa-Milan: spazio a Mandzukic

MILANO – Fra tre giorni il Milan avrà l’opportunità di riscattare la pessima prestazione fornita contro lo Spezia. Giovedì sera, alle ore 19, la compagine meneghina tornerà in campo in Europa League, per giocare l’andata dei sedicesimi di finale contro la Stella Rossa, al Marakàna di Belgrado. Una trasferta molto insidiosa, a soli tre giorni dal fondamentale derby di campionato con l’Inter. Tra le fila rossonere, però, potrebbe esserci un massiccio turnover proprio in vista della stracittadina.

MANDZUKIC TITOLARE? – L’attaccante croato si candida per una maglia in attacco. Sinora, dal suo arrivo a Milano, Mandzukic non ha mai giocato dal primo minuto e proprio contro la squadra serba potrebbe avere questa opportunità. Anche Sandro Tonali scalpita per tornare in campo e chissà che mister Pioli non decida di concedere una serata di riposo a Franck Kessié, sempre impiegato sinora. Sulla trequarti spazio ad Hakan Calhanoglu, affiancato da Samu Castillejo e Rafael Leao. In difesa ritroverà posto dal primo minuto Fikayo Tomori. Quest’ultimo sta suscitando impressioni sempre più positive e il tecnico rossonero vuole giustamente dargli fiducia, schierandolo al centro della difesa. Sulle corsie laterali tornerà Calabria a destra, mentre Theo Hernandez potrebbe riposare: in questo caso, spazio a Diogo Dalot sulla fascia mancina.

GLI INFORTUNATI – Ante Rebic, costretto a dare forfait contro lo Spezia per un trauma al tendine rotuleo sinistro, cercherà di recuperare per la gara europea di giovedì. Chi invece sicuramente non sarà arruolabile è Brahim Diaz, il quale salterà anche la stracittadina di domenica prossima. Gabbia e Kalulu sono invece tornati a completa disposizione e hanno fatto parte della lista dei convocati per Spezia-Milan. Difficile, però, vederli in campo dal primo minuto a Belgrado.

LE PROBABILI FORMAZIONI

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Degenek, Erakovic, Gajic, Gavric; Ivanic, Kanga; Fardou Ben, Falco, Pankov; Sanogo. Allenatore: Dejan Stankovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Diogo Dalot; Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Mandzukic. Allenatore: Stefano Pioli.